Ariana Grande müziğini kullanan Beyaz Saray'a tepki gösterdi

ABD'de kısa adı 'ICE' olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerinin vatandaşlara yönelik şiddet içerikli operasyonlarına tepkiler sürerken, Beyaz Saray'ın, ICE polisini destekleyen bir videoda Ariana Grande şarkısını kullanması, sanatçının tepki göstermesine yol açtı.

32 yaşındaki Gramy ödüllü şarkıcı, bu hafta başında Beyaz Saray tarafından paylaşılan ve ICE ajanlarının insanları tutuklayıp kelepçelediği sahneleri içeren klipte, 'Bye' şarkısının kullanılması üzerine Beyaz Saray'a seslendi.

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"MÜZİĞİMİ BARBARCA SAÇMALIKTA KULLANMAYIN"

Amerikalı şarkıcı, "Lütfen müziğimi bu barbarca, insanlık dışı, iğrenç saçmalıkla bağlantılı olarak asla kullanmayın!" mesajını gönderdi.

Sanatçının ekibinin, şarkının Beyaz Saray'ın sosyal medya sayfasından kaldırılması için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

BEYAZ SARAY: ASIL BARBARCA OLAN YASA DIŞI GÖÇMENLER

Beyaz Saray'dan Grande'ye yanıt da gecikmedi. "Bunu son bir kez daha söyleyeceğiz" diye başlanan Beyaz Saray açıklamasında, "Asıl barbarca, insanlık dışı ve iğrenç olan, masum Amerikan vatandaşlarını yaralayan ve öldüren suçlu yasa dışı göçmenlerdir" denildi.

Grande, Eylül 2025'te Donald Trump yönetimini eleştirmiş, ICE baskınları ve transfobik yorumları nedeniyle yönetime tepki gösteren bir Instagram gönderisini yeniden paylaşmıştı.

Geçtiğimiz aylarda, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik saldırılarının propaganda videolarında izinsiz olarak görüntü ve ses kullanmasına sanatçılardan tepki gelmişti. Seslendirme sanatçısı Steve Downes ve oyuncu Ben Stiller, "Propaganda makinenizin bir parçası olmak istemiyoruz" çıkışı yapmıştı.

'Halo' adlı video oyunu serisinde Master Chief karakterini seslendiren Steve Downes, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik saldırıların propagandasını yapmak için sesini kullanmasına son vermesini istemişti.

Ben Stiller da propaganda videosunda 'Tropic Thunder' filminden sahnelerinin kullanılmasını kınayrak, "Hey Beyaz Saray, lütfen 'Tropic Thunder' klibini kaldırın. Size asla izin vermedik ve propaganda makinenizin bir parçası olmak istemiyoruz. Savaş bir film değildir" sözleriyle tepki göstermişti.

Trump, 2024 başkanlık seçiminde de sanatçıların eserlerini izinsiz kullandığı için tepkilerin odağındaydı. ABBA, Celine Dion, Beyonce, Foo Fighters, Rolling Stones gibi şarkıcı ve gruplar, Trump'ın, şarkılarını izinsiz olarak seçim kampanyasında kullanmasına tepki göstermiş ve şarkılarını kampanyalardan sildirmek için girişimlerde bulunmuştu.