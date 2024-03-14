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        Haberler Müzik Ariana Grande yeni şarkısıyle bir milyar kulübüne girdi - magazin haberleri

        Ariana Grande dinlenme rakamıyla bir milyar kulübüne girdi

        Ariana Grande'nin 2015'te çıkardığı 'Focus' klibi YouTube'da bir milyar izlenmeye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:15
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        Bir milyar kulübünde
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        Ariana Grande'nin 2015'te YouTube'da yayınlanmaya başlayan 'Focus' adlı klibi 'Milyar Kulübü'ne girdi. Grande, daha önce de 'Into You', 'No Tears Left to Cry', 'Break Free', 'Side to Side' gibi şarkılarıyla bir milyar izlenmeye ulaşmıştı.

        'Focus', Grande'nin 2015'te çıkan üçüncü stüdyo albümü 'Dangerous Woman'ın lokomotif şarkısı olarak planlanmıştı ancak daha sonra plak şirketi tarafından albümden çıkarıldığı doğrulandı. Şarkı çıktıktan sonra Billboard Hot 100 listesine yedinci sıradan girdi.

        Öte yandan Grande'nin yeni albümü 'Eternal Sunshine'daki son klibi 'We Can't Be Friends', YouTube'un ABD müzik trendlerinin zirvesinde yer alıyor. Grande ile birlikte Evan Peters'in rol aldığı klipte, Jim Carrey ve Kate Winslet'in başrolleri paylaştığı 2004 yapımı filmi 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ın (Sil Baştan) konusu canlandırılıyor.

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