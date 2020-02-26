Arif Sağ ve ekibine mahkeme şoku...

Müzik eserleri sahiplerinin telif haklarını korumak üzere kurulan MESAM'ın (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) başkanı olan Arif Sağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 109 sahte üyenin oy kullandığı seçimler için açılan dava sonucunda görevinden alındı.

MESAM üyelerinden Recep Ergül, Mart 2018 de yapılan MESAM Genel Kurulu'nda, 109 sahte üyenin seçime katılıp oy kullandığı gerekçesiyle Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerine dava açmıştı.

İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada, Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden alınarak yerlerine geçici yönetim atanmasına karar verildi. Davaya Recep Ergül ile MESAM üyesi 40 kişi katılırken mevcut yönetimi Ali Rıza Binboğa temsil etti. Arif Sağ, daha önceki dönemlerde de 3 kez MESAM görevinden alınmıştı.

MESAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Arif SAĞ - Başkan

Abdullah Cahit BERKAY - Başkan Yardımcısı

Metin KARATAŞ - Sayman Üye

Ali Haydar TİMİSİ

Elif Nun GÖKÇE

Ali Rıza BİNBOĞA

Celal ULUSU

Ali YAVUZ

Ali Rıza ERDOĞAN

Ahmet Can AKYOL

Faruk DEMİR