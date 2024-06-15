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        Haberler Bilgi Gündem ARİFE (AREFE) GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Uzun, kısa, dualı, resimli, farklı, anlamlı, Arifeniz kutlu olsun mesajları

        Arife günü mesajları: Kurban Bayramı arifesinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

        Kurban Bayramı'nın habercisi olan arife günü idrak ediliyor. Bu özel günü ibadet ve tövbe ederek geçirmek isteyen Müslümanlar gün boyu Allah'a dua ederek geçirecek. Ayrıca bu özel günde sevdiklerinizin arife gününü kutlamanız için birçok mesajı bir araya getirdik. İşte, 2024 Kurban Bayramı arifesi mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:38
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        Tüm dünyada 15 Haziran Cumartesi itibarıyla Kurban Bayramı arifesi kutlanıyor. Bayramın habercisi olan arife gününde sevdiklerinizin bayramını kutlamanız için birçok bayram mesajı ve sözlerini bir araya getirdik. İşte, arife günü SMS yoluyla veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel, dualı, resimli arife günü mesajları...

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        Arife gününde sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayın. Dualarınız kabul, kalpleriniz huzur bulsun. Bayramınız kutlu olsun!

        Arife günü geldi, dualarımızın en güzeliyle yüreklerimiz birleşsin. Sevdiklerinizle beraber nice mutlu bayramlara!

        Arife günü, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe umutla bakmamız için bir fırsattır. Dualarımızın kabul olacağı bu özel gününüzde, kalplerinizdeki tüm güzelliklerin sizinle olmasını dilerim. İyiliklerle dolu nice Arife günleri geçirmeniz dileğiyle.

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        Bayramın müjdecisi arife günü geldi. Dualarımız kabul, sevinçlerimiz katlanarak artsın. Nice mutlu bayramlara!

        Bugün arife, yarın bayram. Dualarımızla, sevgimizle dolu nice güzel günler sizin olsun. Bayramınız kutlu olsun!

        Dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzurla dolduğu bu mübarek Arife gününde, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir gün geçirmenizi dilerim. Allah'a olan yakınlığınızın arttığı bu özel gününüz kutlu olsun.

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        Arife günü dualarımız, kalplerimiz birleşir umutlarımız yükselir. Nice mutlu bayramlara, sağlık ve huzur dolu günler geçirmeniz dileğiyle!

        Mübarek Arife gününde, geçmişteki hatalarımızı telafi etmek, dualarımızla arınmak ve sevdiklerimizle bir araya gelmek için büyük bir fırsattır. Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir gün geçirmenizi, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Arife gününüz kutlu olsun.

        Arife gününde dualarımız kabul, yüreklerimiz huzur dolu olsun. Bayramınız kutlu, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz nice güzel bayramlara!

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        Arife günü dualarımızın, sevgimizin en yoğun olduğu gün. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlara, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu günler dilerim!

        Arife günü dualarla, sevgiyle dolu olsun. Yürekleriniz sevdiklerinizle birlikte huzur bulsun. Bayramınız mübarek olsun!

        Arife günü, ibadetlerimizin ve dualarımızın kabul olacağı müjdeli bir gündür. Bu özel günün bereketini üzerinizden eksik etmemesi dileğiyle, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice Arife günleri geçirmenizi temenni ederim.

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        Arife gününde sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayın. Dualarınız kabul, kalpleriniz huzur bulsun. Bayramınız kutlu olsun!

        Arife gününde dualarınızı eksik etmeyin, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz huzur dolu bir gün olsun. Bayramınız kutlu olsun!

        Arife günü, Allah'a olan yakınlığımızın zirveye ulaştığı, dualarımızın ve tövbelerimizin kabul olacağı mübarek bir gün olarak karşımıza çıkar. Rabbimizin rahmetiyle dolu, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzur dolu bir Arife günü dilerim. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, nice güzelliklerle dolu bir ömür geçirmeniz temennisiyle...

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        Arife gününde dualarınızın en güzeliyle, sevginizin en derin olduğu anlar yaşayın. Bayramınız sağlık, mutluluk ve huzur getirsin!

        Dualarınızın ve tövbelerinizin kabul olduğu mübarek bir Arife günü geçirmeniz dileğiyle.

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