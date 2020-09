Yağız Can Konyalı (Mert Altay)

Mert; Ali Rıza’nın küçük kardeşidir. Henüz 10 yaşındayken babasını kaybetmiş olan Mert, Ali Rıza’nın sayesinde babasızlığını hissetmemiş olsa da, hiçbir zaman Ali Rıza kadar tertipli, disiplinli ve çalışkan bir genç olmamıştır. En az ağabeyi kadar zekidir, pek üzerinde durmadan mühendislik fakültesini kazanmış kolayca mezun olmuştur. Ailesine ve ağabeyine karşı saygısını her zaman korumuş bir çocuktur; ancak Ali Rıza’nın aksine aza kanaat etmez hem ailesi hem kendisi için daha iyisini ister, bulmaya çalışır. Hayatta en değer verdiği varlık ikizi Nihan’dır. Onu gözü gibi korur. Nihan onun hem kardeşi, hem de en yakın sırdaşı ve arkadaşıdır.

Mert’in hesapsız, dizginlenemez tavrı Nihan’ın ölümünden sonra artarak devam edecektir. Mert ufak çaplı bir çetenin önce parçası, sonra lideri olacaktır. Güçlendikçe daha fazlasını ister, ta ki yeterince güçlenip Nihan’ın intikamını alana kadar durmayacaktır.

Mert Ali Rıza’nın zayıf karnı en büyük zaafı olarak varlığına devam edecektir, Ali Rıza Nihan’ın ölümüne mani olamamıştır ancak Mert’in savrulmasının önüne geçmek için elinden geleni yapacaktır.

Yağız Can Konyalı aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. 2015' te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırdı. Başrollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırdı. 2017'de Bizim Hikâye dizisinde Rahmet Elibol karakterini canlandırdı. En son, Aşk Ağlatır dizisinde rol aldı.