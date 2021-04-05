Taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile Doktor Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) aşk hikayesini ve onların etrafında gelişen olayları konu alan Arıza dizisi final iddialarıyla gündeme gelmişti. Yönetmeliğini Recai Karagöz’ün yaptığı Arıza dizisi 30. son bölümüyle final yaapcak...

ARIZA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Geçtiğimiz akşam 29. bölümüyle ekrana gelen Arıza dizisinin final yapacağı konuşuluyordu. Bu sezonun iddialı yapımlarından biri olarak yayın hayatına başlayan Arıza dizisinin bu hafta ekranlara gelecek 30. bölümle final yapacağı ortaya çıktı.

Arıza dizisinin neden final yaptığı ise henüz açıklanması...