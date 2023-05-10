TURİZM SEKTÖRÜ CANLANDIRILMAK İSTENİYOR

Suudi Arabistan, normal koşullarda günlük ortalama 11 milyon varil petrol üretim ile ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi ve günlük ortalama 7,5 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı durumunda. Bu, ülkenin toplam gelirin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.