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Arjantin'de gündem Lionel Messi!

Lionel Messi'nin Al-Hilal ile anlaştığı iddiaları, ülkesi Arjantin'de de gündemde. Taraftarlar, yıldız futbolcunun Barcelona'ya dönmesini istiyor.

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  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Lionel Messi'nin PSG izni almadan Suudi Arabistan'a gitmesini iki haftalık kadro dışı kararı izledi.

     
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Bu gelişmelerin ardından Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'le anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Arjantin de Messi konuşmaya başladı. 

     
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Arjantinliler yıldız futbolcunun kariyerine başladığı ve en iyi kulüp başarısını elde ettiği Barcelona'ya dönmesi konusunda hemfikir.
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Kimileri ise Messi'nin kendini mutlu hissettiği yerde kalmasının doğru olacağını savunuyor.
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Fransız basını, Messi'nin Suudi Arabistan'a yerleşmesinin "kesin" olduğunu duyursa da, 35 yaşındaki oyuncunun babası, oğlunun bir anlaşma "imzalamadığını" söyledi.

     
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Geçen yıl yaptığı anlaşmayla Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Messi'nin Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

     
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    FRANSA'DA ÇIKAN HABER NEYDİ?

    Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre, Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Al-Hilal'in, Messi'nin dışında Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da transfer edeceği öne sürüldü.
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Söz konusu haber uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Al-Hilal'in Lionel Messi'ye yıllık 400 milyon Euro ödeyeceği konuşuluyor.
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Al Hilal'in Suudi Arabistan Ligi'ndeki ezeli rakibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Suudi Arabistan, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ülkenin en önemli kulüplerinden Al Nassr'a transferiyle yatırım ve ekonomik kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor. Messi transferiyle bu yatırımların devam edeceği de öne sürülüyor.
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    TURİZM SEKTÖRÜ CANLANDIRILMAK İSTENİYOR

    Suudi Arabistan, normal koşullarda günlük ortalama 11 milyon varil petrol üretim ile ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi ve günlük ortalama 7,5 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı durumunda. Bu, ülkenin toplam gelirin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Suudi Arabistan, açıkça bahsetmese de yıldız futbolcuyla anlaşmasıyla "hac ve umre dışında" turizm endüstrisini canlandırmak istiyor.

     
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" kapsamında ülkeye yılda 100 milyon turist çekmenin yanı sıra 2030'da turizm sektöründe 1 milyon yeni istihdam sağlamayı hedefliyor.

     
  • Arjantin'de gündem Lionel Messi!

    Turizm sektörünün 2022'de ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYİH) katkısı yüzde 5,3 seviyesindeydi. 2030'a kadar turizmin GSYİH içindeki payının yüzde 10'a çıkarılması amaçlanıyor.

     

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