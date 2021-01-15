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Arjantin Devlet Başkanı Fernandez kürtaj yasasını onayladı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 30 Aralık'ta Senatoda onaylanan hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre durdurulmasını suç olmaktan çıkaran yasayı imzaladı

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez kürtaj yasasını onayladı
AA

Fernandez, devlet başkanlığı binası Casa Rosada'da düzenlenen törende, imzaladığı yasa ile toplumun daha eşitlikçi olduğunu ve seçim öncesinde verdiği sözü yerine getirdiği için mutluluğunu dile getirdi.

Kürtaj yasasını toplumun kadınlar için daha eşitlikçi olmasında yeni bir adım olarak değerlendiren Fernandez, "Ataerkilliğe son veriyor olmaktan çok mutluyum." dedi.

AA'nın haberine göre; yasa, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor. Hamileliğin tecavüz sonucu olması veya annenin hayati risk taşıması durumunda 14. haftadan sonra da kürtaj uygulanması yasada yer alıyor.

Yasada, doktorların vicdani red hakkı bulunuyor. Bir kişinin, kürtaj uygulanması için başvurduğu sağlık merkezinde, bütün doktorların uygulamayı reddetmesi durumunda, bu kişiye kürtajı uygulayacak bir hastanenin bulunması yasa kapsamında bulunuyor.

Kürtaj yapılması için başvuru yaşının en az 16 olarak belirlendiği yasada, 13-16 yaş aralığındaki kişilerin bir kişinin eşliğinde bulunması, 13 yaşından küçüklerin de anne babası veya resmi sorumlusu konumunda bir yetişkin tarafından yetkilendirmesi durumunda kürtaj yaptırmasına izin veriliyor.

Arjantin'de 30 Aralık'ta Senatoda düzenlenen oylamada kürtaj yasası onaylanmıştı.

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