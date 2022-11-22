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Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda güçlü rakibi Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'da adeta bayram coşkusu yaşanıyor. Tarihi zaferin ardından ülkede 23 Kasım Çarşamba günü (yarın) resmi tatil ilan edildi.

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  • Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi! -FIFA Dünya Kupası Haberleri

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en büyük sürprizine Suudi Arabistan imza attı. 
  • Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi! -FIFA Dünya Kupası Haberleri

    Asya ekibi, hem C Grubu'nun hem de turnuvanın favorisi olarak gösterilen Messi'li Arjantin'i 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.
  • Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi! -FIFA Dünya Kupası Haberleri

    Saleh Al Shehri ve Salem Al Dawsari'nin golleriyle üç puana uzanan Suudi Arabistan'da futbolcular ve taraftarlar maç sonu büyük sevinç yaşarken, bu galibiyet Suudi Arabistan'da adeta bayram havası yarattı.
  • Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi! -FIFA Dünya Kupası Haberleri

    Suudi yetkililer, tarihi Arjantin zaferinin ardından ilginç bir karar alarak, 23 Kasım Çarşamba günü tüm ülkede resmi tatil ilan etti. 
  • Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi! -FIFA Dünya Kupası Haberleri

    36 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİNE SON VERDİLER

    Katar'a 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Arjantin Milli Takımı'nın serisi, Suudi Arabistan karşısında sona erdi.
  • Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi! -FIFA Dünya Kupası Haberleri

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  • Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi! -FIFA Dünya Kupası Haberleri

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  • Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi! -FIFA Dünya Kupası Haberleri

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  • Arjantin galibiyeti sonrası Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi! -FIFA Dünya Kupası Haberleri

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