Güney Amerika kıtası güne bütün kıtayı etkileyen elektrik kesintileriyle başladı. Arjantin ve Uruguay'ın tamamında elektriklerin kesildiği belirtilirken, Brezilya ve Paraguay'ın bazı bölümlerinde de kesinti olduğu belirtildi.

Arjantin medyası kesintinin sabah 7 sularında başladığını, kesinti nedeniyle trenlerin çalışmadığını ve trafik ışıklarında sinyal problemi olduğunu belirtti. Arjantin'in bazı bölgelerinde bugün halk yerel seçimler için sandık başına gidecekti.

Elektrik tedarik şirketi Edesur'dan yapılan açıklamada, "Enterkoneksiyon sistemdeki büyük arıza nedeniyle Arjantin ve Uruguay'ın tamamı elektriksiz kaldı" denildi.

Arjantin Enerji Bakanı Gustavo Lopetegui, sistemdeki arızanın nedeninin henüz tespit edilemediğini, onarım çalışmalarının sürdüğünü ancak ülkenin tamamına yeniden elektrik verilmesinin birkaç saat süreceği belirtildi.

Elektrik kesintisinden etkilenen Arjantin ve Uruguay'da toplam 48 milyon kişi yaşıyor.