Cuma akşamları Kanal D ekranlarından yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Edkip Aylin'i kurtarabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 494. yeni bölüm fragmanı!

ARKA SOKAKLAR 494. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Engin yeniden ekibe katılıyor!

Organize Şube Amiri İsmail, savcı gelene kadar Rıza Baba'ya kötü davranmaktadır. Rıza Baba sorgulanır ve mahkemeye sevk edilir. Ekip sinir içindedir. Ayla ve Pınar perişandır. Pınar babasının elleri kelepçeli adliyeye sevk edildiğine tanık olur. Rıza Baba, tutuklu yargılanacaktır.

Ekip, Rıza Baba'nın evine gelen tesisatçının peşine düşer. Adam ortalardan kaybolmuştur. Birileri Rıza Baba’ya büyük bir oyun oynamaktadır. Ekip, Rıza Baba’nın bu durumu ile ilgili çok üzgün iken Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ise ekipte bir sevince sebep olacaktır.

Arka Sokaklar dizisi, 494. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.

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