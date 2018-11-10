Arka Sokaklar yayınlanna son bölümüyle yine izleyicileri ekranlara kilitledi. Heyecan ve aksiyonun eksik olmadığı dizide Rıza Baba ve ekibinin maceraları devam ediyor. Arka Sokaklar'da, Rıza Baba ve ekibi uyuşturucu ekibinin şebekesinin peşinde amansız takibini sürdürüyor. İşte, Arka Sokaklar 495. bölüm fragmanına dair tüm detaylar...

ARKA SOKAKLAR 495. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ARKA SOKAKLAR 494. BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Babayı kurtarmak için önemli delillere ulaşıyor!

Rıza Baba, üstüne atılan suçlardan aklanmak için ekibinin çalışkanlığına ve onlara olan güvenini kaybetmiyor. İçeride zor günler geçirmesine rağmen umudunu da kaybetmiyor. Ekip, olayı ortaya çıkaracak olan kilit ismin peşine düşüyor; ancak, işler hiç ummadıkları bir hal alıyor. Engin Müdürün ekibi canlandıran gayretleri sayesinde yavaş yavaş işin büyük bir bölümü hallediliyor. Sıkıntılar devam etse de, deliller toplanmaya devam ediyor. Rıza Baba, bu deliller ışığında en kısa zamanda aklanıp dışarı çıkmayı iple çekiyor.

Aylin, hamile haline bakmadan Rıza Baba için canını ortaya koyuyor. Kilit ismin bulunduğu adrese gittiği sırada bir çatışmanın ortasında kalıyor. Uzun süre dayandıktan sonra dengesini kaybedip yüksek bir yerden düşüyor.

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