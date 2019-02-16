Televizyonların sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 505. bölümünde heyecan yine doruktaydı. Hüsnü ve ekip, kaçırılan kızı Zeliş'i bulmaya çalışırken herkes haber alamadıkları Zeliş'in hayatından endişe duymaya başlıyor. Kaçırılan Zeliha'nın ölüp ölmeyeceği merak edilirken yayınlanan bölümün ardından izleyiciler 506. bölümün fragmanı merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar 506. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR 506. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'ın son bölümünde gergin anlar yaşandı. Zeliha'nın başına nelerin geldiği izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizinin 505. bölümünün sona ermesiyle izleyiciler Arka Sokaklar 506. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin merakla beklenen 506. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

15 Şubat 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 505. yeni bölümünde Hüsnü ve ekip, kaçırılan kızı Zeliş'i bulmaya çalışıyorlar!

Zeliş, namus için karısını bıçaklayan bir adamın haberini yapar. Kadın, haklı olduğu halde adam kıskançlıktan intikam almak için eşini bıçaklar. Kadın hayatta kalır ve adam da dava süresince tutuksuz yargılanmaya başlar. Zeliş, mahkemenin verdiği kararı haksız bulur ve kadın örgütleri ile hareket ederek adamın tutuklu yargılanmasını sağlamaya çalışır. Gözü dönen adam kız kardeşini de kullanarak Zeliş'i yakalar. Onu öldüresiye döverek ormanlık alana atar.

Hüsnü ve Çoban ailesi haber alamadıkları Zeliş'in hayatından endişe duymaya başlarlar. Ekip, adamı ve suça bulaşan ailesini tutuklamayı başarır. Adam sorguda hiç bişey söylemezken, kız kardeşinin eşi Zeliş'in öldüğünü söyler. Hüsnü ve ekip, adamın söylediği ormanlık alanda Zeliş'i aramaya başlarlar...