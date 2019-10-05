Arka Sokaklar 525. son bölümü izlendi. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Mesut Komiser Ahu'nun sevgilisi Yusuf'un ölümüne dair detayları araştırıyor.

ARKA SOKAKLAR 526. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanı dizinin hemen ardından yayınlandı.



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser’in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf’la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf’un acı bir şekilde ölmesi, Ahu’yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer.

Savcı Ceyda, Engin’in ve ekibin üzerine gitmeye başlar. Ekip, Ahu’yu takip ederek Ekrem’in elinden kurtarır. Ancak ipuçları ekibi Sait’e götürmektedir. Acaba ekip görünenlerin ötesinde büyük bir güç ve organize bir suç örgütüyle mi karşı karşıyadır?

Öteki taraftan hayat devam etmekte, Hüsnüler de Tekin’in rol aldığı dizinin heyecanı yaşanmaktadır. Yoksa bu işlerden Hüsnü Başkomiser’in başına yeni dertler mi açılacak?