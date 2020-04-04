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Arka Sokaklar 549. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 548. son bölüm

Arka Sokaklar 549. bölüm fragmanı yayınlandı mı? soruları diziseverler tarafından araştırılıyor. Tekin'in pahalı saati kaybolunca iş Hüsnü Çoban' a düştü. Hüsnü evin içinde dedektör ile arama yaptı. Çatal dışında bir şey bulamayan Hüsnü Çoban çareyi saatin parasını vermekte buldu aile içinde para toplanmaya başlandı. İşte Arka Sokaklar 548. son bölümde yaşananlar...

Arka Sokaklar 549. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 548. bölümde Tekin'in pahalı saati kaybolunca iş Hüsnü Çoban' a düştü. Hüsnü evin içinde dedektör ile arama yaptı. Çatal dışında bir şey bulamayan Hüsnü Çoban çareyi saatin parasını vermekte buldu aile içinde para toplanmaya başlandı. Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

 

ARKA SOKAKLAR 549. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 549. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekin'in pahalı saati kaybolunca iş Hüsnü Çoban' a düştü. Hüsnü evin içinde dedektör ile arama yaptı. Çatal dışında bir şey bulamayan Hüsnü Çoban çareyi saatin parasını vermekte buldu aile içinde para toplanmaya başlandı. Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur.

Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır. Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

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