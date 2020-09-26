Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de ekrana gelmeye devam ediyor. Dün akşam 25 Eylül günü Arka Sokaklar'da heyecan doruktaydı. Ekip yine iş başındaydı. Arka Sokaklar 559. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

ARKA SOKAKLAR 25 EYLÜL SON BÖLÜM

Uyuşturucu çetesi Özcan'ı yakalamak isteyen Rıza Baba, Mesut'u "Beyto" ismiyle gizli göreve yollar. Özcan, uyuşturucu bölgesinde Beyto isimli kişinin iş yaptığını öğrenince hedefine Mesut'u koyar. Mesut'un "Beyto" olarak konumlandığı mekana Özcan'ın adamları baskın düzenler. Bombalarla saldırdıkları mekanda şans eseri ölüm yaşanmazken, Özcan yeni bir bilgiye ulaşır. Adamlarından Beyto'nun, Mesut olduğunu öğrenir. Onu arayarak ekibi de dahil ederek tehdit eder. Rıza Baba ve ekip bu tehdit üzerine yeni delillerin peşine düşerek Özcan'ı yakalamak için harekete geçerler. Bu sırada Özcan, ahlaksızca davrandığı bir olay ile Mesut'un hedefine girer.

ARKA SOKAKLAR 559. YENİ BÖLÜM FRAGMANI