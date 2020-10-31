Arka Sokaklar 563. son bölüm dün gece Kanal D'de yayınlandı. Sevilen diziye 563. bölümle birlikte 3 yeni karakter katıldı. Arka Sokaklar 563. bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 564. bölümün fragmanı dün gece 563. bölüm biter bitmez paylaşıldı. İşte dizinin takipçileri tarafından merak edilen 564. bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 564. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Kanal D (@KanalD) October 30, 2020

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 563. Bölümde Mesut, ekibi hiçe sayarak tehlikeli bir durumun içine giriyor!

Mesut, ölümcül bir plan yapıyor ve Tunç'u neşterle yaralayıp hastaneye sevkini sağlıyor. Tunç'un başında da arkadaşı olan cezaevi müdürü gider. Çok kan kaybeden Tunç acilen hastaneye yetiştirilmelidir; fakat, Mesut hastanede tehlikeli olacağını bildiğinden ambulansla birlikte oğlunu kaçırır. Ekip, Mesut'un bu pervasız hareketinden dolayı zor durumdadır ve onlara ulaşamamaktadırlar. Bir taraftan da avukat Başak, Tunç'u temize çıkartacak olan delillere ulaşır; fakat, Mesut'un hareketi onun da elini kolunu bağlamaktadır. Özcan, Tunç'un hastaneye sevkini duymuştur ve dışarıdaki adamı Coşkun'a hem onun, hem de Mesut'un ölüm emrini verir. Mesut mesleğini ve canını kaybetmenin eşiğindedir.