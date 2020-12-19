Arka Sokaklar yeni bölümü dün akşam saat 20.00'de ekrana geldi. Mesut'un servanı yakalamak için militan grubun içine sızdığı Arka Sokaklar 570. bölümde neler oldu? İşte Arka Sokaklar 571. yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Kanal D (@KanalD) December 18, 2020

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 570. Bölümde ekip, kayıp olan Mesut'u bulmak için çırpınıyor!

Mesut, Servan'ı bulup işini bitirmek için ekibe haber vermeden ortalıktan kaybolur. Servan'a ulaşabilmek için örgüt elemanlarından birisinin yerine geçerek dağa çıkan adamlarla yola çıkar. Bu sırada ekibimiz Mesut'un onlara bıraktığı veda notunun şaşkınlığını yaşamaktadır. Ekip, Servan'ın peşine tek başına düşmesinden endişe ettikleri Mesut'a ulaşmanın yollarını ararlar. İşte bu anda Jandarmadan gelen bir telefonla Mesut'un izlediği yol ile ilgili bilgiye ulaşırlar. Jandarma, örgütün izini sürmüştür ve ani bir baskın yapmıştır. Mesut, Jandarma ile çarpışan teröristleri bir bir öldürür. Kendisini Servan'a ulaştıracak kişiyi ve geç bir sempatizanı kurtararak olay yerinden uzaklaşır. Bu olayı öğrenen ekip, Mesut'un amacının Servan'a ulaşmak olduğunu anlar. Servan ise, Mesut'un peşinde olduğunu öğrenmiştir. Dağlık bir bölgede örgüt elemanlarıyla pusu kurar. Mesut'un içinde olduğu minibüsü gören Servan, ölüm emrini vermek için hazır beklemektedir.

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