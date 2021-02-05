Arka Sokaklar dizisi 576. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Arka Sokaklar 577. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 577. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR 576. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Muzaffer, Adem’in bastırmasıyla Mesut’a olanca gücüyle saldırır. Önce kendi adamlarını Mesut’a karşı kışkırtır. Ekibindeki polislerden Mete’ye, Mesut’u takip ettirir. Mesut ve ekibimiz Adem’in peşini bırakmazlar. Bir uyuşturucu şebekesinin peşinde olan Mesut’un arabasına uyuşturucu koydururlar. Mesut bunu fark eder ve yapanların izini bulup tepelerine çöker. Servet amca bu durumdan hiç hoşlanmaz.

Selin ilaçlara bağımlılığı yüzünden ameliyat edilemez. Mesut ,Selin’i yalnız bırakmaz ve kendi evine getirir. Burada ilaçlardan arınana kadar kampa gireceklerdir. Selin bu durum karşısında hırçınlaşır. Mesut'un operasyona gidip yanına Bahar’ı bıraktığı bir gün, Bahar’ın uyumasını fırsat bilen Selin evden kaçar.

Bahar emniyete gelince Zafer’i görür ve darmadağın olur. Hüsnü’den izin alıp Zafer’in sorgusuna girer. Herkesi dışarı çıkartır. Hakan ve Ali öğrenince panik olurlar. Bahar silahını beline takıp Zafer’in yanına girer, kapıyı kilitler ve kimseyi de içeri almaz.

Arif, Tilbe olayını Bahar’a anlatır. Ayrıca savcıya da gidip gerekli belgeleri teslim eder.

Nazike’nin evde tuhaf halleri ve konuşmaları aileyi meraka düşürür. Zeliha duyduğu telefon konuşmasından Nazike’nin kanser olduğu endişesine kapılır. Durumu Hüsnü ve kardeşleriyle paylaşır. Herkes teyzeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.