Arka Sokaklar dizisi 578. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Arka Sokaklar 579. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 579. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR 578. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Pınar ve Ali bankadan gelen uygun araç kredisi fırsatını değerlendirip eski arabalarını satıp üzerine bir miktar kredi çekerek sıfır araba almaya karar verirler. Pınar inanılmaz mutludur. Bankaya gidip müşteri temsilcisi Pelin ile görüşüp gerekli belgeleri imzalar. Akabinde yeni arabalarını seçip almaya karar verirler. Çoluk çocuk herkes çok mutlu olur. Arabanın kaskosu da Rıza’nın hediyesidir.

Amca lakaplı Servet bu sırada boş durmaz. Rıza Baba ve ailesine çok pis bir tuzak kurar. Ekip Gazi’nin yerinde bir arada toplanıp keyifli zaman geçirirken, savcı Fahri ve Maliye Bakanlığı Müfettişi Kemal üstat mekana gelir. Servet Karaca’nın mekanın da bulunan belgelerin içerisinde Ali, Pınar Akdoğan ortak hesabına Servet Karaca’ya bağlı hesaplardan 250.000 Euro tutarında para aktarıldığı tespit edilmiştir. Rıza, Ali ve Pınar gözaltına alınır.

Ekibimiz kumar şebekesini çökertmenin peşindedir. Cemal ve Ezgi Seçkin’i takiptedir. Hakan ve Arda eş zamanlı olarak Seçkin’in adamı Edip’i paketler. Edip’in iş birliğiyle Cemal Erdem’in villasındaki kumar partisine sızar. Kumar şebekesini çökertmeye çalışırken içeriye giren Muzaffer herkese sürpriz olur. Ekip o an için baskından vazgeçip Muzaffer’i bitirmenin peşine düşer.