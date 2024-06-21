Arka Sokaklar hangi yıl başladı, kaç yıldır yayında? Arka Sokaklar dizisi hangi tarihte başladı, kaç bölüm yayınlandı?

Arka Sokaklar başlama tarihi 2006 yılı olup, dizi 2024 yılı itibarıyla 18 yıldır kesintisiz olarak ekranlarda yer almaktadır. Arka Sokaklar dizisi, bugüne kadar yüzlerce bölüm yayınlanmış ve her sezon izleyicileri ekran başına toplamıştır. Dizi, Türk televizyon tarihinin en uzun süreli dizilerinden biri olarak önemli bir yere sahiptir.

Arka Sokaklar dizisi, Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen dizilerinden biridir. İlk kez 31 Temmuz 2006 tarihinde izleyiciyle buluşan dizi, yıllar içinde büyük bir izleyici kitlesi kazanmış ve halen yayında kalmaya devam etmektedir. Arka Sokaklar başlama tarihi olarak 2006 yılı belirlenmiş olup, dizi 2024 yılı itibarıyla 18 yıldır kesintisiz olarak yayınlanmaktadır. Bu süre zarfında Arka Sokaklar dizisi, sayısız bölümle izleyicilerin karşısına çıkmış ve Türk televizyon tarihine damga vurmuştur. Bu yazıda, Arka Sokaklar dizisinin başlama tarihi, kaç yıldır yayında olduğu ve kaç bölüm yayınlandığı gibi konular hakkında detaylı bilgiler sunacağız.