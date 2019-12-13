Arka Sokaklar 535. son bölümü seyircisi ile buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Zeliş'in yeri bulunuyor. Hüsnü komiser ise Zeliş'in halini görünce şok oluyor. Zeliş'in ölüp ölmediği ise merak konusu oluyor.

ARKA SOKAKLAR 536. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 536. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hüsnü, Zeliş'in halini görünce büyük şok yaşıyor!

Zeliş, Kurye'nin elinde rehinedir ve hayatı tehlikededir. Hüsnü, tehlike altındaki kızına ulaşabilmek için çırpınmaktadır. Kurye'ni yerini öğrenen Hüsnü ve ekibimiz hemen olay yerine gider. İçeri girdiklerinde kendilerini şoke eden bir görüntü ile karşı karşıya kalırlar. Zeliş hareketsiz olarak kanepede yatmaktadır. Hüsnü yıkılır ve ölüp ölmediğini bilmediği kızının yanına gitmekte acı dolu çekinme yaşar. Hüsnü ve ekip Zeliş'in yerini nasıl buldular? Kanepede hareketsiz yatan Zeliş öldü mü?

Hakan, eskor Dilek'in yaşadığı bir sıkıntı yüzünden onun evindedir. Eve gediğinde yerde yatan birisi vardır. Dilek, müşterisi olduğunu söyler. Hakan adamın yaşayıp yaşamadığını kontrol eder. Bu olay ise, Hakan'ın başına yeni bir dert açacak niteliktedir. Evdeki adam öldü mü? Hakan bu olayı örtbas mı edecek; yoksa, ekibe bildirip polislik görevini hakkıyla mı yapacak?

Ekibin kızları özel bir görev ile operasyondadırlar. Ezgi bu operasyon sırasında etkileşime girdiği suçlu ile zor duruma düşer. Bunu gören Cemal olaya müdahale eder. Bu müdahale Ezgi'nin canını sıkar. Cemal ise, nedeninin kendisine olan aşkı olduğunu itiraf eder..