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HaberlerTelevizyon

Arka Sokaklar son bölüm! Arka Sokaklar 537. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 536. son bölümü seyircisi ile buluştu. Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Hüsnü kızı Zeliş için mücadele giriyor. Kızını Kurye'den kurtarmaya çalışıyor. Peki, Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar 536. son bölümü seyircisi ile buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Hüsnü, kendisinden yardım isteyen kızı Zeliş'i, Kurye'nin elinden kurtarmaya çalışıyor.

ARKA SOKAKLAR 537. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 537. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hüsnü, kendisinden yardım isteyen kızı Zeliş'i, Kurye'nin elinden kurtarabilecek mi?
Zeliş, Kurye'nin gözünü kırpmadan adamını vurmasını gördükten sonra zor durumdadır. Babası Hüsnü'yü arayarak durumu anlatır. Hüsnü, kızının yardım çığlıkları üzerine çok üzgündür. Zeliş, kendisini odaya kapatsa da Kurye içeri girmeyi başarır. Hüsnü, biricik kızı Zeliş'i, suç makinası olan Kurye'nin elinden kurtarabilecek mi? Zeliş, Kurye ile neler yaşayacak?

Kurye ve adamı Bülent, Ezgi ve Cemal'i pusuya düşürmeyi başarır. Cemal ve Kurye karşılıklı kozlarını paylaştığı sırada Cemal'i, Ezgi'nin kafasına dayanan silah durdurur. Kurye, Cemal'in kafasına vurarak onu bayıltmayı başarır. Ezgi ve Cemal, Kurye'nin elinden kurtulmayı başarabilecek mi? Cemal, kafasına aldığı darbe sonucunda neler yaşayacak?

Rıza Baba, Hakan'ın eskort Dilek ile olan ilişkisini öğrenmiştir. Onunla sert bir konuşma yaptıktan sonra rozetini ve silahını isteyerek Hakan'ı açığa alır.

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