Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Rıza Baba ve ekibinin Servan'ın peşine düştüğü Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte Arka sokaklar 568. bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 568. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Kanal D (@KanalD) November 27, 2020

ARKA SOKAKLAR 567. BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 567. Bölümde ekip, Servan'ın ölmediği haberi ile şoke oluyor!

Rıza Baba, Servan'ın evini kundaklaması ve ailesinin düştüğü tehlikeli durum sonrasında emeklilik kararı alır. Dilekçesini de işleme koyması için Engin Müdüre verir. Engin Müdür ve ekip Rıza Babayı bu kararından vazgeçirebilmek için büyü bir çaba harcar. Rıza Baba ise, kararlıdır. Cemal, Ümit Amirinin cenazesi için Ankara'ya gittiğinde bir MİT mensubundan kendisini şoke eden bir bilgi alır. Servan yaşıyordur ve İstanbul'da eylem hazırlığındadır. Bu haberi hemen Engin Müdüre iletir. Engin Müdür, İstanbul'a çağırdığı MİT mensubundan Servan ile ilgili yaşadığına dair kanıt vermesini ister. Adam, onlara kazadan sonra güvenlik kamerasına yakalanan Servan'ı izlettirir. Ekip bu bilgiyi Rıza Babaya ulaştırır. Rıza Baba ve ekip, bombalı eylem yapacak olan Servan'ın peşine düşer.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!