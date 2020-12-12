Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar son bölüm dün akşam yayınlandı. Sevan'ın Başak'ı kaçırıp ekibe psikolojik işkence yaptığı Arka Sokaklar 569. bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 570. bölüm fragmanı izle

ARKA SOKAKLAR 570 BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 570. Bölüm Fragmanı yayında! Mesut'a ne olacak?

Servan'ın peşinde olan ekip şok üstüne şok yaşar. Önce Bahar vurulur. Aramadaki şiddetini artıran ekip asıl Mesut konusunda faka basar. Mesut kafasındaki planı uygulamaya çalışırken ne yapacak? Ekibi yıkan haber ne?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

— Kanal D (@KanalD) December 11, 2020



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 569. Bölümde ekip, Başak'ın başına gelenlerden dolayı büyük acı çekiyor!

Servan, Başak'ı kaçırıp Engin Müdüre psikolojik işkence yapmaktadır. Ekip, bu olaydan dolayı elleri kolları bağlı umutla Servan'ın yakalamaya çalışır. Servan, Başak'ın hamile olduğunu öğrenince eline büyük bir fırsat geçtiğini sanır. Engin'i arayarak Başak'ın hayatına karşılık 5 Milyon Tl fidye ister. Engin bunu sert bir dille reddeder. Servan öfke krizine girer ve Engin'e ceza olsun diye Başak'ın parmağını keserek kurye ile ona yollar. Engin Müdür ve ekip, bu acı olay sonrasında operasyonlarını sıklaştırır. Mesut ve Selin, örgüte bulaşmış olan kadından Başak'ın rehin tutulduğu evin adresini öğrenir. Ekip, hemen bu eve baskın yapar. Bu adreste örgüt elemanlarıyla şiddetli çatışma yaşanır.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!