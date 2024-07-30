Arkadaşı kundakçı çıktı! Kendisini gezdirmeyince kamyoneti yaktı Samsun'da akıllara durgunluk veren bir kundaklama olayı yaşandı. Kentte bir kişi, kendisini gezdirmesini istediği ancak olumsuz cevap aldığı arkadaşına ait kamyoneti ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:46 facebook

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