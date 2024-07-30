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        Haberler Gündem Güncel Arkadaşı kundakçı çıktı! Kendisini gezdirmeyince kamyoneti yaktı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Arkadaşı kundakçı çıktı! Kendisini gezdirmeyince kamyoneti yaktı

        Samsun'da akıllara durgunluk veren bir kundaklama olayı yaşandı. Kentte bir kişi, kendisini gezdirmesini istediği ancak olumsuz cevap aldığı arkadaşına ait kamyoneti ateşe verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:46
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        Arkadaşı kundakçı çıktı!
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        Samsun’un Atakum ilçesinde E.T., kendisini gezdirmesini istediği ancak olumsuz cevap aldığı arkadaşı Ö.T.’nin annesine ait kamyoneti ateşe verdi.

        DHA'nın haberine göre E.T. polis tarafından gözaltına alındı.

        GECE ARAYIP KENDİSİNİ GEZDİRMESİNİ İSTEDİ

        Olay, saat 02.00 sıralarında geldi. İçki içen E.T., arkadaşı Ö.T.’yi arayıp, kendisini gezdirmesini istedi. Ö.T. saatin geç olduğunu belirtip, arkadaşının talebini geri çevirdi.

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        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, GÖZALTINA ALINDI

        Bunun üzerine E.T., arkadaşının annesinin üzerine kayıtlı kamyonetinin camını kırıp, ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. E.T. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. E.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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