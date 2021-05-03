AA

Alınan bilgiye göre, E.M. (19) isimli zanlı, 28 Nisan saat 20.00 sıralarında Aksaray'da bir parkta Ahmet Ö. ile tanışıp arkadaş oldu. İkili daha sonra içki içmek için Ahmet Ö'nün Molla Gürani Mahallesi'ndeki evine gitti.

AA'nın haberine göre, bir süre sonra E.M. ile Ahmet Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M. elleriyle Ahmet Ö'yü boğarak öldürdükten sonra evden ayrıldı.

Şüpheli E.M. olaydan yaklaşık 3 saat sonra polise cinayeti işlediğini itiraf ederek teslim oldu. Adrese giden polisler, Ahmet Ö'nün elleri önden tişörtle bağlanmış halde cesedini buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, muhafaza altında bulunan şüpheli E.M'yi gözaltına aldı.

Şüpheli E.M'nin emniyette cinsel istismar, gasp ve yaralama gibi suçlardan 43 kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarında, şüpheli ile maktulün birlikte eve geldikten sonra alkol almak için dışarıya çıktığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.