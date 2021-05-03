Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaArkadaşını boğarak öldürdü! - Haberler
ABONE OL

Fatih'te cinayet zanlısı polise teslim oldu

İstanbul Fatih'te bir parkta tanışıp arkadaş olduğu Ahmet Ö.'yü (45) evinde boğarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu

Arkadaşını boğarak öldürdü! - Haberler
AA

Alınan bilgiye göre, E.M. (19) isimli zanlı, 28 Nisan saat 20.00 sıralarında Aksaray'da bir parkta Ahmet Ö. ile tanışıp arkadaş oldu. İkili daha sonra içki içmek için Ahmet Ö'nün Molla Gürani Mahallesi'ndeki evine gitti.

AA'nın haberine göre, bir süre sonra E.M. ile Ahmet Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M. elleriyle Ahmet Ö'yü boğarak öldürdükten sonra evden ayrıldı.

Şüpheli E.M. olaydan yaklaşık 3 saat sonra polise cinayeti işlediğini itiraf ederek teslim oldu. Adrese giden polisler, Ahmet Ö'nün elleri önden tişörtle bağlanmış halde cesedini buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, muhafaza altında bulunan şüpheli E.M'yi gözaltına aldı.

Şüpheli E.M'nin emniyette cinsel istismar, gasp ve yaralama gibi suçlardan 43 kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarında, şüpheli ile maktulün birlikte eve geldikten sonra alkol almak için dışarıya çıktığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS tarihleri
GÜNDEM2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
GÜNDEMÖmer Çelik'ten AB'ye: Bu onlara hayırlı olsun!
Kadına şiddet iddiasında uzman çavuşa gözaltı - Haberler
GÜNDEMKadına şiddet iddiasında uzman çavuşa gözaltı
Kadıköy'de feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü büfeye daldı
GÜNDEMKadıköy'de feci kaza! Otobüs sürücüsü büfeye daldı
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
GÜNDEMDoğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
Camide gaz sıkan bekçi açığa alındı - Haberler
GÜNDEMCamide gaz sıkan bekçi açığa alındı
Tedbirleri ihlal eden otel kapatıldı - Haberler
GÜNDEMTedbirleri ihlal eden otel kapatıldı
Montessori Eğitimi kitabı raflarda yerini aldı
GÜNDEMMontessori Eğitimi kitabı yayında
Pendik marinada lüks teknede yangın
GÜNDEMMarinada lüks teknede yangın
Covid-19 kaynaklı gazeteci kayıpları
GÜNDEMCovid-19 kaynaklı gazeteci kayıpları