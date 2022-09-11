Arkadaşını kurtaran çocuk hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, Alibeyköy Barajı Gölü'ne giren 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını kurtardıktan sonra hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Alibeyköy Baraj Gölü'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 15 yaşındaki Mehmet D. ile 11 yaşındaki Eyüp Ensar G., yüzmek için baraj gölüne geldi. Yasak olmasına rağmen suya giren iki arkadaştan Eyüp Ensar G., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bunun üzerine Mehmet D., Gökçe'nin yardımına koştu.

ARKADAŞINI KURTARDI, GÖZDEN KAYBOLDU

Arkadaşını kurtaran Mehmet D., daha sonra gözden kayboldu. Bir süre arkadaşını göremeyen Eyüp Ensar G., çevredekilerden yardım istedi. Sudan çıkarılan Mehmet D.'nin hareket etmediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukların boğulduğu gören Mahir Sido, "Biri suya girdi sonra arkadaşını çağırdı. İkisi suya girdi. İkisi boğuluyordu sonra biz bağırdık. Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mehmet D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.