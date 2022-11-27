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Armağan Çağlayan: Billur'un vefat ettiği gün ciğerimde kitle bulundu

Geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söylemişti. "Billur Hanım'ın (Kalkavan) vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu" diyen Çağlayan, gözyaşlarına hakim olamadı

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  • Armağan Çağlayan: Billur Kalkavan'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde kitle bulundu - Magazin haberleri

    Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu açıklamıştı.

    Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı" demişti.
  • Armağan Çağlayan: Billur Kalkavan'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde kitle bulundu - Magazin haberleri

    Tedavi sürecine başlayacağını söyleyen Armağan Çağlayan, "Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Armağan Çağlayan: Billur Kalkavan'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde kitle bulundu - Magazin haberleri

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Çağlayan tüm bunların ardından yeni açıklamalarda bulundu. Çağlayan, "Billur Hanım'ın (Kalkavan) vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu" dedi. O anları anlatan ünlü isim gözyaşlarına hakim olamadı. 
  • Armağan Çağlayan: Billur Kalkavan'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde kitle bulundu - Magazin haberleri

    "ÇOK ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

    Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı konuk eden Armağan Çağlayan, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    Billur Hanım'ın (Kalkavan) vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki ben de o gün bir şey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar...
  • Armağan Çağlayan: Billur Kalkavan'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde kitle bulundu - Magazin haberleri

    Çağlayan'ın sözleri üzerine Buğra Bahadırlı, "Doğru söylüyorlar. Çünkü süreci de anlatayım... Pet scan çektikleri zaman, pette çıksa bile aslında bunun gerçekte ne olduğu biyopsi yapılınca, türüne, genetiğine bakacaklar. Çözülebilir. Ameliyatla alıp hallediyorlar. Hiç endişe etmeyin" diyerek süreci anlattı.
  • Armağan Çağlayan: Billur Kalkavan'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde kitle bulundu - Magazin haberleri

    Ardından Bahardırlı, sözlerine şöyle devam etti:

    Paralelde biz bunu yaşarken dört arkadaşımın babası da akciğer kanseri ve bir şekilde çözüp atlattılar. Duygulanmanız çok güzel, asıl problemin, duygusal tıkanıklığı, nereden yaşadığınızı bulup, onu almakla alakalı bir problem varsa hayatınızda, onu çözmeye odaklanmak yeniden... Billur'un da yapmak istediği 'Bu bana bir öğreti için geldi. Ben dersimi alıyorum ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum' motivasyonu vardı ve bunu anlatmak istiyordu. Yeni versiyonunuzda, yeni Armağan Çağlayan versiyonunuzda, hayatta belki daha iyi şeyler yaparak, daha çok kişiye ışık olarak, yeni versiyonunuzla yol alacağınızı düşünüyorum. Bu çok güzel bir uyarı. Ben de ölüme yakın tecrübe yaşayınca keşfettim.

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