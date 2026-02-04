Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Armağan Çağlayan'dan dolandırıcılık uyarısı - Magazin haberleri

        Armağan Çağlayan'dan dolandırıcılık uyarısı

        Armağan Çağlayan, trafik kazası sonrası kendilerini sigorta şirketinin avukatı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılmak istendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolandırıcılara karşı uyardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Armağan Çağlayan, geçtiğimiz hafta yaşadıkları trafik kazasının ardından karşılaştığı dolandırıcılık olayını sosyal medya hesabından anlatırken Av. Ebrar Erkul ile ilgili iddialarda bulundu.

        Araçlarının kaskolu olduğunu belirten Armağan Çağlayan, kazanın ardından yönlendirildikleri servise gittiklerini söyleyerek şunları kaydetti; "Geçen hafta bir trafik kazası yaşadık. Araba kaskolu; yönlendirdikleri servise götürdük. İki gün sonra 'Hasarsızlık için dava açmak istiyor musunuz?' diyerek bizi aradılar. 'Biz sigorta şirketinin avukatıyız' dediler ve Av. Ebrar Erkul'a vekalet vermemiz için bilgileri yolladılar. Ben de noterden vekaleti verdim.

        Sonra ertesi gün sigorta şirketinin gerçek avukatı aradı ve fark ettim ki Av. Ebrar Erkul, sigorta şirketinin avukatı değil; beni dolandırmaya çalışıyor. Davayı kazanacak, parayı alacak ve muhtemelen yok olacak. SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi), her kaza yapanın bilgilerini bazı avukatlara 'satıyor' ve bu sistem üzerinden avukatlar bilgilerinize ulaşıp sizi arıyor.

        Velhasılkelam; kaza yaptığınızda Av. Ebrar Erkul bürosundan sizi ararlarsa vekalet vermeyiniz ve bu avukatları baroya şikayet ediniz. Bu da 'hukukçu' dolandırıcılığı"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

        ADANA'da 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Süleyman Onur Arda Kaya (25), yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ve 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        #armağan çağlayan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi