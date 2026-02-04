Armağan Çağlayan'dan dolandırıcılık uyarısı

Armağan Çağlayan, geçtiğimiz hafta yaşadıkları trafik kazasının ardından karşılaştığı dolandırıcılık olayını sosyal medya hesabından anlatırken Av. Ebrar Erkul ile ilgili iddialarda bulundu.

Araçlarının kaskolu olduğunu belirten Armağan Çağlayan, kazanın ardından yönlendirildikleri servise gittiklerini söyleyerek şunları kaydetti; "Geçen hafta bir trafik kazası yaşadık. Araba kaskolu; yönlendirdikleri servise götürdük. İki gün sonra 'Hasarsızlık için dava açmak istiyor musunuz?' diyerek bizi aradılar. 'Biz sigorta şirketinin avukatıyız' dediler ve Av. Ebrar Erkul'a vekalet vermemiz için bilgileri yolladılar. Ben de noterden vekaleti verdim.

Sonra ertesi gün sigorta şirketinin gerçek avukatı aradı ve fark ettim ki Av. Ebrar Erkul, sigorta şirketinin avukatı değil; beni dolandırmaya çalışıyor. Davayı kazanacak, parayı alacak ve muhtemelen yok olacak. SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi), her kaza yapanın bilgilerini bazı avukatlara 'satıyor' ve bu sistem üzerinden avukatlar bilgilerinize ulaşıp sizi arıyor.

Velhasılkelam; kaza yaptığınızda Av. Ebrar Erkul bürosundan sizi ararlarsa vekalet vermeyiniz ve bu avukatları baroya şikayet ediniz. Bu da 'hukukçu' dolandırıcılığı"