Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Ünlü sunucunun hastalığı ne?

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu ve hastalığı gündeme geldi. Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden hastalığını ve tedaviye başlayacağını açıkladı. Üzücü haberin ardından Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu araştırmaları hız kazandı. İşte, Armağan Çağlyan'ın hastalığı ve sağlık durumu hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Ünlü sunucu Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne, ne kanseri ve sağlık durumu nasıl?

    Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'dan üzücü haber geldi. Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Televizyon yapımcısı ve programcısından gelen kötü haberin ardından "Armağan Çağlayan hastalığı ne, ne kanseri ve sağlık durumu nasıl?" soruları gündeme geldi. İşte, Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu ve hastalığına dair detaylar...
  • Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Ünlü sunucu Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne, ne kanseri ve sağlık durumu nasıl?

    ARMAĞAN ÇAĞLAYAN HASTALIĞI NEDİR?

    Ünlü televizyoncunun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı."
  • Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Ünlü sunucu Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne, ne kanseri ve sağlık durumu nasıl?

    ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Çağlayan "Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.

    Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Ünlü sunucu Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne, ne kanseri ve sağlık durumu nasıl?

    "İŞİMİN BAŞINA DÖNECEĞİM!"

    Ünlü televizyon yapımcısı ve programcısı "Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı.

    Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.

    18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…

    Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım.

    Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim……" paylaşımında bulundu.
  • Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Ünlü sunucu Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne, ne kanseri ve sağlık durumu nasıl?

    ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Armağan Çağlayan 8 Nisan 1966'da İstanbul'da doğmuştur. Çocukluk yılları Hereke'de geçen Çağlayan'ın babası Çerkes annesi ise aslen Gümüşhanelidir.

    Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini de İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.

    Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi pek çok başarılı yapımda görev alan Armağan Çağlayan, kamera arkasındaki işini kamera önüne taşımak istemiştir ve 2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olmuştur.

    Son Ütücü', 'Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye' ve 'Büyük Teklif' isimli programlarında yapımcılık yapmıştır.

     

    Şimdilerde ise Youtube üzerinden kendi kanalını açmış ve farklı içerikler yaparak izleyici kitlesiyle ilişkisini devam ettirmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.