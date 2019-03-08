Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Libyalı armatör Yosasef R., bir yıl önce iş gezisi için Tunus’a gitti.



Tunus’da kendisine rehberlik eden Amara E. adlı bir kadınla tanıştı. Gezinin ardından Libya’ya dönen işadamı, bir süre sonra Amara E. tarafından telefonla aranarak, ‘İstanbul’da parti yapacağız. Sende gelirsen seviniriz’ diye davet aldı.



İSTANBUL’A GELDİ



Teklifi kabul ederek İstanbul'a gelen işadamı havalimanında Amara E. tarafından karşılandı. Kadın, işadamını başka bir kadınla daha tanıştırarak Esenyurt'ta sözde partinin yapılacağı eve götürdü.

BAYILTIP, BAĞLADILAR



Ancak gittiği evde herhangi bir hazırlık yapılmadığını fark eden işadamı durumdan şüphelense de kendisine ikram edilen içkiden içince bayıldı. Kendine geldiğinde kendisini yatakta elleri ve ayakları bağlı buldu.



150 BİN DOLAR ALDILAR



2’si erkek 4 kişi olan şüpheliler işadamını tehdit ederek, 150 bin dolar fidye istedi. İşadamı Libya’da yakınlarını arayarak, fidyecilerin istediği 150 bin dolar parayı istenilen hesaba aktardı. Ayrıca şüpheliler mağdurun üzerinden çıkan kartlardan 20 bin dolar para çekti.



GÜNEY KORE’DEN TV İZLERKEN FARK ETTİ



Zanlılar paralı aldıktan sonra Yosasef R.'li serbest bıraktı. İşadamı polise şikayetçi olmadan ülkesine döndü.

Olaydan 7 ay sonra iş için Güney Kore’ye giden işadamı odasında Türkiye’de fidye için kaçırılan bir Libyalı işadamının kurtarılmasını içerin bir TV haberi izledi. Zanlıların kendisini kaçıran kişilere benzediğini görünce de soluğu İstanbul’da aldı.



ŞİKAYETÇİ OLDU



Şikayetçi olmasının ardından devreye Rehine Kurtarma ve Müzakereci Timleri girdi. Mağdura televizyon haberlerinde çıkan şüphelilerin resimleri gösterildi. Mağdur şüphelilerin onlar olmadığını söyledi. Bunun üzerine soruşturma genişletildi. Çalışma sürerken, fidyecilerden Mohammed F.’nin sosyal medya üzerinden işadamına ulaşarak tekrar para istediği tespit edildi.



TUNUSLU ‘RAWA’ ÇIKTI



Mohammed F.’den yola çıkan polis 4 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden biri tanıdık çıktı. Tunuslu ‘Rawa’ olarak bilenen Rawa E.’ydi. Rawa E., yine benzer bir olayda Libyalı bir öğrenciyi İstanbul’a getirip fidye için kaçırtmıştı. Amara E. tarafından işadamına 'arkadaşım' diye tanıtılan kadının Tunuslu ‘Rawa’ olduğu ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda Tunus uyruklu Amara E., ile Suriye uyruklu Mohammed F. ve Abdulhadi A. yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı. Tunuslu ‘Rawa’nın ise yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.