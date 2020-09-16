Armut mevsiminde tüketildiğinde sağlığınız için sayısız faydalar sunar. Armut ağaçta yetişen ve kendi içerisinde çeşitli türlere ayrılan bir meyve türüdür. Armut iri yaprakları ağaçta yetişen bir meyve türüdür. Armut genel anlamda herkes tarafından tüketilmesi sevilen bir meyve türüdür.

Armudun Faydaları Nelerdir?

Kabuğu Meyvesinden Daha Faydalı: Armut kabukları soyulmadan tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Yapılan araştırmalara göre armut kabuğunun etli kısımlara oranla 3-4 kat daha fazla besleyici ve yararlı madde içerdiği ortaya çıkmıştır.

Armut kabukları soyulmadan tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Yapılan araştırmalara göre armut kabuğunun etli kısımlara oranla 3-4 kat daha fazla besleyici ve yararlı madde içerdiği ortaya çıkmıştır. Sindirime İyi Gelir: Kabuğunda bolca lif vardır. Armut kabuğunda bolca lif miktarı bulunmasından dolayı sindirime iyi geldiği bilinmektedir. Tek bir armut porsiyonu günlük lif alım ihtiyacının%18'ini sağlar. Armuttaki liflerin çoğu, çözünür olmayan bir polisakkarittir. Bu lif gıdaları toplar ve toplu olarak ekler, böylece yiyeceklerin bağırsaklardan geçmesi daha kolaydır. Ayrıca, mide ve sindirim suları salgılanmasını uyarır. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini düzenler.

Kabuğunda bolca lif vardır. Armut kabuğunda bolca lif miktarı bulunmasından dolayı sindirime iyi geldiği bilinmektedir. Tek bir armut porsiyonu günlük lif alım ihtiyacının%18'ini sağlar. Armuttaki liflerin çoğu, çözünür olmayan bir polisakkarittir. Bu lif gıdaları toplar ve toplu olarak ekler, böylece yiyeceklerin bağırsaklardan geçmesi daha kolaydır. Ayrıca, mide ve sindirim suları salgılanmasını uyarır. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini düzenler. Zayıflatma Etkisi Vardır: Bazı insanların çeşitli meyveler hakkında sahip oldukları şikayetlerden biri, doğal şekerlerden elde edilen kalori içeriğidir. Ancak, armut en düşük kalorili meyvelerden biridir; Ortalama bir armut, 100'den fazla kaloriye sahiptir, bu da günlük bir kalori miktarının%5'i olan sağlıklı bir diyettir. Ancak, size verdikleri besin takviyesi muazzamdır ve lif sizi tam hissetmenizi sağlar.

Bazı insanların çeşitli meyveler hakkında sahip oldukları şikayetlerden biri, doğal şekerlerden elde edilen kalori içeriğidir. Ancak, armut en düşük kalorili meyvelerden biridir; Ortalama bir armut, 100'den fazla kaloriye sahiptir, bu da günlük bir kalori miktarının%5'i olan sağlıklı bir diyettir. Ancak, size verdikleri besin takviyesi muazzamdır ve lif sizi tam hissetmenizi sağlar. İltihap Önler: Ayrıca armut kabuğunun iltihap önleyici özelliği vardır. Yemeklerin içerisine armut kabuğu ekleyerek vücudunuzun iltihaplanmasını önleyebilir, vücudunuzda bulunan iltihabı söküp atabilirsiniz.

Ayrıca armut kabuğunun iltihap önleyici özelliği vardır. Yemeklerin içerisine armut kabuğu ekleyerek vücudunuzun iltihaplanmasını önleyebilir, vücudunuzda bulunan iltihabı söküp atabilirsiniz. Bağışıklık Sistemine Faydalıdır: C vitamininin vücudumuz için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Armut; beyaz kan hücresi üretimini uyarmak için yararlı olan antioksidanlar ve C vitamini açısından zengindir. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Soğuk algınlığı, grip ve diğer hafif hastalıklara iyi geldiği gibi yaraları iyileştirici özelliği de vardır.

C vitamininin vücudumuz için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Armut; beyaz kan hücresi üretimini uyarmak için yararlı olan antioksidanlar ve C vitamini açısından zengindir. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Soğuk algınlığı, grip ve diğer hafif hastalıklara iyi geldiği gibi yaraları iyileştirici özelliği de vardır. Kanın Pıhtılaşmasına Engel Olur: İçerisinde bol miktarda K vitamini bulunduran armut; kanın pıhtılaşmasına engel olur. K vitamini genel olarak kanın pıhtılaşmasına engel olan bir vitamindir. Aynı zamanda K vitaminini vücudunuzdaki proteinleri harekete geçirmek için kullanılır.

İçerisinde bol miktarda K vitamini bulunduran armut; kanın pıhtılaşmasına engel olur. K vitamini genel olarak kanın pıhtılaşmasına engel olan bir vitamindir. Aynı zamanda K vitaminini vücudunuzdaki proteinleri harekete geçirmek için kullanılır. Kalp Sağlığına İyi Gelir: Armut; mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Potasyum iyi bilinen bir vazodilatatördür. Bu, kan basıncını düşürdüğü anlamına gelir, bu da tüm kardiyovasküler sistemdeki gerilimi azaltır ve pıhtıların sizi oluşturması veya size zarar vermesini zorlaştırır. Dahası, organları oksijenlendiren ve etkili işlevlerini destekleyen vücudun tüm bölümlerine kan akışını arttırır.

Armut; mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Potasyum iyi bilinen bir vazodilatatördür. Bu, kan basıncını düşürdüğü anlamına gelir, bu da tüm kardiyovasküler sistemdeki gerilimi azaltır ve pıhtıların sizi oluşturması veya size zarar vermesini zorlaştırır. Dahası, organları oksijenlendiren ve etkili işlevlerini destekleyen vücudun tüm bölümlerine kan akışını arttırır. Kemiklere İyi Gelir: Armut içerisinde yüksek miktarda K vitamini barındırmasından dolayı kemik gelişimine katkı sağlar. Bunun dışında; diş ve diş eti hastalıklarının gelişmesine engel olur.

Armut içerisinde yüksek miktarda K vitamini barındırmasından dolayı kemik gelişimine katkı sağlar. Bunun dışında; diş ve diş eti hastalıklarının gelişmesine engel olur. Antioksidan Deposudur: Armutta bulunan antioksidan bileşikleri; kanseri ve makula dejenerasyonu önlemek, vizyon geliştirmek, erken yaşlanma ihtimalini

düşürmek, cilt sağlığını korumak ve aynı zamanda beynin gücünü ve işlevselliğini arttırmaktadır. Armudun antioksidan faaliyeti üzerine 2003 tarihli bir araştırma; armudun önemli miktarda C vitamini içerdiğini ortaya koymuştur. Antioksidanlar, hücresel metabolizmayı takiben vücutta biriken serbest radikalleri yok etmek için çalışırlar.

Kanseri Önler: Antioksidanlar öncelikle anti- kanserojen faaliyetlerinden ötürü övülürler ve antioksidanların bir parçası olan armut; kolon, rektum, meme, prostat ve akciğer kanseri dahil olmak üzere bir dizifarklı kanser türünün önlenmesine bağlanmıştır.

Antioksidanlar öncelikle anti- kanserojen faaliyetlerinden ötürü övülürler ve antioksidanların bir parçası olan armut; kolon, rektum, meme, prostat ve akciğer kanseri dahil olmak üzere bir dizifarklı kanser türünün önlenmesine bağlanmıştır. Vücudun su dengesini düzenler.

Kas sağlığını koruyarak, düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Tip 2 Diyabet riskini büyük oranda düşürür.

Emziren annelerin sütlerinin artmasına yardımcı olması da armudun faydaları arasında yer almaktadır.

Kan şekerini kontrol altında tutarak, vücudun dengede kalmasını sağlar.

Günde 1 adet armut tükettiğinizde aldığınız besin değeri şu şekildedir: