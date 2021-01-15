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Hizmet alanında online platform görevi gören girişimlerden Armut, 2020 yılında büyümeye devam etti ve yılı yüzde 104 üzerinden geçen iş hacmi (GMV),yüzde 54 net gelir büyümesiyle kapattığını duyurdu. Pandemiye rağmen yurt dışı yatırımlarına devam eden ve Avrupa liderliğini hedefleyen Armut'un, global markası HomeRun ile Polonya, Çekya ve Macaristan pazarlarına da girerek bulunduğu ülke sayısını İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan’la beraber 8’e çıkardığı bildirildi.

2020 yılını değerlendiren Armut kurucu ortağı Erol Değim, "Bu yıl tahmin edilmesi zor, farklı tüketici davranışlarıyla karşılaştığımız bir yıl oldu. Zorluklara rağmen, Armut’un yaptığı ürün ve teknoloji yatırımları sayesinde kullanıcılarımızın en az temasla hizmet ihtiyaçlarına çözüm olabildiğimizi gördük. Pandeminin ve evde kalmamızın etkileri Armut hizmetlerinde de kendini gösterdi. Bu yıl açılan yeni hizmetler arasında online hizmetler, büyük ölçüde yer aldı. 'Online psikolog', 'online yoga dersi', 'online matematik' ve 'online İngilizce özel ders' gibi yeni açılan hizmetlerin yanı sıra 'psikolog, güzellik ve sağlık' kategorileri de hızlı bir büyüme gösterdi" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, platformda 2020’de 'cam balkon' talepleri yüzde 70 arttı, dezenfeksiyon ve ofis temizliği gibi hijyen ağırlıklı hizmetler de Mart ayından itibaren çok talep edilen hizmetler haline geldi.