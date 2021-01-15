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HaberlerGirişimcilikArmut 2020'de yüzde 104 büyüdü
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Armut 2020'de iş hacmini yüzde 104 büyüttü

Hizmet verenler ile hizmet almak isteyenleri buluşturan pazaryeri platformu Armut, pandemi nedeniyle zorlu geçen 2020 yılında da üzerinden geçen iş hacmini (GMV) yüzde 104, net gelirini yüzde 54 artırdığını bildirdi. 2020 yılı sonu itibariyle 5 milyon müşteriye ve 670 bin hizmet verene ulaşan girişimin, yurt dışına teknoloji ihraç ettiği markası Homerun ile 2020’de Polonya, Macaristan ve Çekya’da hizmet vermeye başlayarak bulunduğu ülke sayısını 8’e çıkardığı kaydedildi

Armut 2020'de yüzde 104 büyüdü
HABERTURK.COM

Hizmet alanında online platform görevi gören girişimlerden Armut, 2020 yılında büyümeye devam etti ve yılı yüzde 104 üzerinden geçen iş hacmi (GMV),yüzde 54 net gelir büyümesiyle kapattığını duyurdu. Pandemiye rağmen yurt dışı yatırımlarına devam eden ve Avrupa liderliğini hedefleyen Armut'un, global markası HomeRun ile Polonya, Çekya ve Macaristan pazarlarına da girerek bulunduğu ülke sayısını İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan’la beraber 8’e çıkardığı bildirildi.

2020 yılını değerlendiren Armut kurucu ortağı Erol Değim, "Bu yıl tahmin edilmesi zor, farklı tüketici davranışlarıyla karşılaştığımız bir yıl oldu. Zorluklara rağmen, Armut’un yaptığı ürün ve teknoloji yatırımları sayesinde kullanıcılarımızın en az temasla hizmet ihtiyaçlarına çözüm olabildiğimizi gördük. Pandeminin ve evde kalmamızın etkileri Armut hizmetlerinde de kendini gösterdi. Bu yıl açılan yeni hizmetler arasında online hizmetler, büyük ölçüde yer aldı. 'Online psikolog', 'online yoga dersi', 'online matematik' ve 'online İngilizce özel ders' gibi yeni açılan hizmetlerin yanı sıra 'psikolog, güzellik ve sağlık' kategorileri de hızlı bir büyüme gösterdi" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, platformda 2020’de 'cam balkon' talepleri yüzde 70 arttı, dezenfeksiyon ve ofis temizliği gibi hijyen ağırlıklı hizmetler de Mart ayından itibaren çok talep edilen hizmetler haline geldi.

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