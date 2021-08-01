Arnavutköy'de vatandaşlar artan çekirgelerden rahatsız 0:00 / 0:00

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Havaların giderek ısınması nedeniyle Arnavutköy'de görülen çekirgeler, özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor.

Vatandaşlardan Hatun Kömürcü, Tayakadın Mahallesi'ndeki kayınpederini ziyarete geldiklerini belirterek, kapıyı açıp içeri girdiklerinde oldukça büyük bir çekirge gördüklerini söyledi.

İstanbul'da bu büyüklükte bir çekirgenin dikkatini çektiğini ve örtüyle alıp dışarı attığını ifade eden Kömürcü, "Sonraki akşam buraya, parka geldik ve parkta da aynı şekilde var. Bayağı çok var. İnsan ister istemez ürküyor. Memleketimde gördüm ama bu kadar büyüğünü görmedim. Bunlar daha da büyük. Buralarda, yerlerde adım başı çekirge var." dedi.

Çocukların çekirgeyi ilk gördüğünde endişe ettiğini belirten Kömürcü, "İnsan evde görünce ister istemez irkiliyor. Çekirgeyi evimizde gördüğümüzde endişe ettik, çocuklar da endişelendi." dedi.

Sait Kömürcü de evde büyük bir çekirge gördüğünü, ardından parkta da çok sayıda çekirgeyle karşılaştığını ifade etti.