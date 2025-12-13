Arnavutköy'de fabrika yangını: 1'i ağır 3 yaralı

Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak'ta ev gereçleri üreten 4 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın üst katında başlayan yangını fark eden fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangında yaralanan 1'i ağır, 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.