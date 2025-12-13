Habertürk
        Arnavutköy'de fabrika yangını: 1'i ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de fabrika yangını: 1'i ağır 3 yaralı

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, ev gereçleri üreten fabrikada çıkan yangında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 03:33 Güncelleme: 13.12.2025 - 03:33
        Arnavutköy'de fabrika yangını: 1'i ağır 3 yaralı
        Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak'ta ev gereçleri üreten 4 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Binanın üst katında başlayan yangını fark eden fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangında yaralanan 1'i ağır, 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

