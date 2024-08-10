Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy'de Harun G., boşanma aşamasındaki eşi Serpil G.'yi sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybederken dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zanlının ifadesi ortaya çıktı.
Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı.
2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldi
İkili arasında bu sabah ise "çocuklara sen bak" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada Harun Gül, yanında getirdiği silahla eşi Serpil Gül'ü sokakta kovalamaya başladı.
Öfkeli koca, karısının başına 3 el ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken iddiaya göre Harun Gül, sağlık ekiplerinin sokağa girmesine izin vermedi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül daha sonra silahıyla birlikte gözaltına alındı.
Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.
Emniyet müdürlüğüne götürülen Harun Gül'ün ifadesinde, eşiyle 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.
Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.