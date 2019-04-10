Kosova'da Ramush Haradinaj hükümetinde yer alan Sırp Bakan İvan Teodosijeviç, Arnavutlara yönelik nefret dili kullanması üzerine görevden alındı.

Kosova Başbakanı Haradinaj sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün, Yerel Yönetim Bakanı İvan Teodosijeviç'i görevinden aldım. Söz konusu bakanın nefret dili kullanması kabul edilemez. Bugüne kadar meslektaşımız olan birinin, Reçak ve Miloşeviç rejiminin kurbanlarına bu derece nefret ve kinle hakaret etmesi anlamsızdır. Bunun bir izahı olamaz. Şahsımın başında bulunduğu bir hükümette, etnik, dini ya da başka bir nedenle kişilere hakaret edenlere yer yoktur ve olmayacaktır. Kararım, derhal yürürlüğe girecektir" ifadelerine yer verdi.

Sırp Bakan Teodosijeviç, 1999 yılında Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen Reçak katliamının bir uydurmadan ibaret olduğunu da belirtmişti.