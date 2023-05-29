Arnold Schwarzenegger'den Bruce Willis açıklaması

"O HER ZAMAN DEV BİR YILDIZ OLDU"



Bruce Willis'in emekliliğe ayrılmasıyla ilgili konuşan Schwarzenegger, "O her zaman dev bir yıldız oldu. Bence Willis, hep de öyle anılacak. Büyük bir yıldız ve nazik bir adam olarak" ifadelerini kullandı.