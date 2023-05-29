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Arnold Schwarzenegger'den Bruce Willis açıklaması

Arnold Schwarzenegger, 'afazi' teşhisi sonrası oyunculuğu bırakan Bruce Willis hakkında konuştu. Willis'ten övgü dolu sözlerle bahseden ünlü oyuncu, "Aksiyon kahramanları asla emekli olmaz" ifadelerini kullandı

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  • Arnold Schwarzenegger'den Bruce Willis açıklaması: Aksiyon yıldızları asla emekli olmaz - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Bruce Willis'e 2022'de beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.
  • Arnold Schwarzenegger'den Bruce Willis açıklaması: Aksiyon yıldızları asla emekli olmaz - Magazin haberleri

    Arnold Schwarzenegger, hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Willis hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Arnold Schwarzenegger'den Bruce Willis açıklaması: Aksiyon yıldızları asla emekli olmaz - Magazin haberleri

    "O HER ZAMAN DEV BİR YILDIZ OLDU"

    Bruce Willis'in emekliliğe ayrılmasıyla ilgili konuşan Schwarzenegger, "O her zaman dev bir yıldız oldu. Bence Willis, hep de öyle anılacak. Büyük bir yıldız ve nazik bir adam olarak" ifadelerini kullandı.
  • Arnold Schwarzenegger'den Bruce Willis açıklaması: Aksiyon yıldızları asla emekli olmaz - Magazin haberleri

    "BİZ ASLINDA HİÇ EMEKLİ OLMAYIZ"

    Arnold Schwarzenegger, "Sağlık durumu düşünüldüğünde emekli olmak zorunda kalmasını anlıyorum ama biz aslında hiç emekli olmayız. Aksiyon kahramanları emekli olmaz, yeniden yükleme yapar" dedi.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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