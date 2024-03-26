Arnold Schwarzenegger'e kalp pili takıldı
Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Arnold Schwarzenegger, kendisine kalp pili takıldığını açıkladı. 76 yaşındaki oyuncu, 'Terminatör' karakteri gibi artık bir metal parçaya sahip olduğunu ve spor salonuna ara vermesi gerekeceğini ifade etti
'Terminatör' serisiyle akıllara kazınan Arnold Schwarzenegger, kalbindeki sorunlar nedeniyle üç kez açık kalp ameliyat geçirmişti.
Arnold Schwarzenegger, geçtiğimiz hafta da kendisine kalp pili takıldığını söyledi.
76 yaşındaki oyuncu, 'Terminatör' karakteri gibi artık bir metal parçaya sahip olduğunu ve spor salonuna ara vermesi gerekeceğini ifade etti.
Arnold Schwarzenegger, 1997'de doğuştan kusurlu olan aort kalp kapakçığını değiştirmek için elektif kalp ameliyatı geçirmişti.
Ünlü oyuncu, 2019'da 'Terminator: Dark Fate' filmini çekmeden önce gözlerini hastanede açtığını ve ameliyatının iç kanamaya neden olduğunu söylemişti. "Uyandım ve doktorlar bana 'Bir hata yaptık, seni hemen ameliyata almak zorunda kaldık" açıklamasında bulunmuştu.
Pozitif bir bakış açısı benimsediğini söyleyen Arnold Schwarzenegger, üç ay sonra altıncı 'Terminatör' filmini çektiğini ifade etmişti.