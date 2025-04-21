Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger en fit haliyle görüntülendi

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger, son fotoğraflarında en fit haliyle dikkatleri üzerine çekti.

31 yaşındaki ağabeyi Patrick, 'The White Lotus' dizisinde üstü çıplak sahnelerinde kaslı vücuduyla görülürken, 27 yaşındaki Christopher da eski kilolarından kurtularak ağabeyinin yolundan ilerlemişe benziyor.

Christopher Schwarzenegger dün en fit haliyle görüntülendi

Bir zamanlar kilolu haliyle görüntülenen Christopher Schwarzenegger, 2020'de sessizce başladığı düşük profilli fitness yolculuğuna devam ederek eski kilolu görünümünden tamamen kurtuldu.

Christopher Schwarzenegger, 2018'de henüz diyete girmeden önce böyle görüntülenmişti

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Fitness yolculuğuna çıkan Christopher Schwarzenegger, çarpıcı bir dönüşüme imza attı.

2020'de HollywoodLife'a konuşan bir kaynak, Christopher'ın Michigan Üniversitesi'nden mezun olmak için sağlıklı olmayı kişisel bir görev haline getirdiğini ve bu hedefe sadık kaldığını söylemişti.

Kaynak, "Egzersiz yapmaya ve daha iyi yemek seçimleri yapmaya başladı. Birkaç yıl boyunca okulda tipik bir üniversite öğrencisi gibi yaşadı, ancak artık büyüyor ve kendine daha iyi bakmaya hazır" demişti. Christopher'ın hızlı çözümler veya trend olan ani diyetler peşinde koşmak yerine, abur cuburu azalttığı ve düzenli bir egzersiz rutini benimsediğini belirtmişti.