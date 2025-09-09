Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger'in yasak aşk çocuğu Joseph Baena, büyük oğlu Patrick Schwarzenegger'in düğününe çağırılmadı - magazin haberleri

        Arnold Schwarzenegger'in yasak aşk çocuğu düğüne çağırılmadı

        Arnold Schwarzenegger'in yıllar önce evdeki hizmetçisiyle yaşadığı yasak ilişkiden doğan oğlu Joseph Baena'nın, büyük oğlu Patrick Schwarzenegger'in düğününe davet edilmediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 12:24 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasak aşk meyvesi düğüne çağırılmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'in, hizmetçisi Mildred Patricia Baena ile yaşadığı yasak aşktan doğan çocuğu Joseph Baena'nın, üvey kardeşi Patrick Schwarzenegger'in düğününe davet edilmediği öğrenildi.

        Düğün, ABD'nin Idaho eyaletindeki Idaho Gölü'nde yapıldı
        Düğün, ABD'nin Idaho eyaletindeki Idaho Gölü'nde yapıldı

        31 yaşındaki Patrick Schwarzenegger, 6 Eylül'de Abby Champion ile dünyaevine girdi. Ancak 27 yaşındaki vücut geliştirmeci Joseph Baena'nın davetli listesinde yer almadığı bildirildi.

        Patrick Schwarzenegger - Abby Champion
        Patrick Schwarzenegger - Abby Champion
        REKLAM

        78 yaşındaki Arnold Schwarzenegger'in, 69 yaşındaki eski eşi Maria Shriver'dan; 35 yaşında Katherine, 34 yaşında Christina, 31 yaşında Patrick ve 27 yaşında Christopher adlarında dört çocuğu var.

        .png
        .png

        Vücut geliştirme ve oyunculukta babasının izinden giden Joseph Baena, 13 yaşına kadar Arnold Schwarzenegger'in, babası olduğunu bilmiyordu. Bu haber, 2011'de çıktığında büyük bir skandala dönüştü.

        Joseph Baena
        Joseph Baena

        Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver, Mayıs 2011'de ayrıldıklarını açıkladı. O dönemde; "Bu, her birimiz için büyük bir kişisel ve profesyonel geçiş dönemiydi. Uzun uzun düşündükten, tartıştıktan sonra, birlikte bu karara vardık" yazan ortak bir açıklama yayınladılar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Patrick Schwarzenegger
        #Arnold Schwarzenegger
        #düğün
        #Joseph Baena
        #üvey kardeş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Gözler CHP İstanbul'da
        Gözler CHP İstanbul'da
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı