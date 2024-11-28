Arnold Schwarzenegger Şükran Günü için hindi dağıttı
Ünlü oyuncu ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, ABD'de bugün kutlanacak Şükran Günü öncesinde Los Angeles'ta ailelere hindi dağıtımına katıldı
Ünlü oyuncu ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, Şükran Günü için Los Angeles'ta hindi dağıttı.
77 yaşındaki Schwarzenegger, Hollenbeck Gençlik Merkezi'ne giderek ailelere Şükran Günü geleneği olarak hindi dağıtımı yaptı.
Schwarzenegger, 30 yıldan fazla bir süredir bu geleneği sürdürüyor.
Ünlü oyuncuya hindi yardımı için 65 yaşındaki oyuncu ve komedyen Tom Arnold da eşlik etti ve ikili birlikte fotoğraf çektirdi.
Schwarzenegger, yardım dağıttığı etkinlikte, üzerinde Amerikan bayrağı ve California bayrağı olan bir kıyafetle görüntülendi.
DEMOKRAT ADAYI DESTEKLEMİŞTİ
Uzun yıllar Cumhuriyetçi Parti üyesi olarak California valiliği yapan Schwarzenegger, 5 Kasım başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'e oy vereceğini açıklamıştı.
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 4 yıl daha ABD'yi yönetmesini istemediğini belirten ünlü oyuncu, "Görüşlerimi paylaşmaktan çekinmiyorum ama siyasetten nefret ediyorum ve çoğu siyasetçiye güvenmiyorum" demişti.