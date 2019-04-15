Tapu harcı genellikle yatırım amacıyla alınan arsa ve arazi ile ilgili işlemler ilgili tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Bu konudaki işlemlerin içeriği de tapu kadastro mevzuatı dahilinde belirlenmiştir. Diğer taşınmazlarda olduğu gibi arsa satışlarında da belirlenen oranlarda tapu harcı ödemesi yapılması zorunludur. Tapu devirlerinde tapu harcı ödemelerine ek olarak tapu döner sermaye harcı ödemesi de yapılmaktadır.
TAPU HARCI NEDİR?
Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanan bir harçtır. Tapu harcı yaptırılmadığı taktirde tapu işlemleri gerçekleştirilemez. Tapu işlemlerini gerçekleştirebilmek için tapu dairesinden randevu alınmalı ve randevu saatinden önce tapu harcı yatırılmalıdır.
TAPU HARCI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Ödenecek olan tapu harcı tutarı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmektedir. Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar tarafından da tahsil olunabilir.
Yayımlanan yeni oranlara göre 2019 yılında yapılacak olan arsa satışları içinde binde 20 oranında tapu harcı ödenmesi gerekmektedir. Hesaplanan tutar hem satan hem de alan kişi tarafından ayrı ayrı ödenir. Tarsa tapu harcı satılacak arsanın değerine göre belirleniyor. Yani, arsanın değeri yüksekse tapu harcı yüksek, arsa değeri düşükse harç da düşük oluyor.
Buna göre satışı yapılacak taşınmazın (arsanın) değeri 100 bin TL ise; alıcı iki bin Türk Lirası satıcı iki bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 4 bin TL harç bedeli ödenir.
Ayrıca, tapu dairelerinde gerçekleşen işlemler için ödenen masraflar arasında bulunan döner sermaye bedeli ise 2019 yılında 103 lira 50 kuruş olarak tahsil edilmektedir.
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