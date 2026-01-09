Arsenal: 0 - Liverpool: 0 | MAÇ SONUCU

7 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Suriye Dışişleri Bakanlığı duyurdu: SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sınırlı bir askeri operasyon başlatıldı* Yurt dışından gelen bazı ürünlere ilişkin yeni vergi kararı: Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti* AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak" derken, AK Parti'ye katılan 3 milletvekilinin parti rozetini de taktı* Bahis oynayan 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi* Adına bağış kampanyası açılan Mickey Rourke, kampanyanın kendisinden habersiz yapıldığını söyleyerek, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı