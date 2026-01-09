Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal: 0 - Liverpool: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Arsenal: 0 - Liverpool: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftasında Arsenal ile Liverpool, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Arsenal puanını 49'a, üst üste 3. beraberliğini alan Liverpool ise puanını 43'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 01:10 Güncelleme: 09.01.2026 - 01:10
        Dev maçta gol sesi çıkmadı!
        İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Emirates'taki dev maç golsüz berabere bitti.

        Bu sonucun ardından 5 maç sonra puan kaybı yaşayan Arsenal haftayı 49, ligde oynadığı son üç maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Liverpool ise 43 puanla tamamladı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool, Burnley'i ağırlayacak.

        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Suriye Dışişleri Bakanlığı duyurdu: SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sınırlı bir askeri operasyon başlatıldı* Yurt dışından gelen bazı ürünlere ilişkin yeni vergi kararı: Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti* AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak" derken, AK Parti'ye katılan 3 milletvekilinin parti rozetini de taktı* Bahis oynayan 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi* Adına bağış kampanyası açılan Mickey Rourke, kampanyanın kendisinden habersiz yapıldığını söyleyerek, hayranlarına para göndermeme çağrısı yaptı

