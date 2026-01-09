Arsenal: 0 - Liverpool: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftasında Arsenal ile Liverpool, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Arsenal puanını 49'a, üst üste 3. beraberliğini alan Liverpool ise puanını 43'e çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Emirates'taki dev maç golsüz berabere bitti.
Bu sonucun ardından 5 maç sonra puan kaybı yaşayan Arsenal haftayı 49, ligde oynadığı son üç maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Liverpool ise 43 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool, Burnley'i ağırlayacak.