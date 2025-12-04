Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşleri açıkladı - Futbol Haberleri

        Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşleri açıkladı

        İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu kadrosuna kattı.

        Giriş: 04.12.2025 - 21:45 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:45
        Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşleri açıkladı!
        İngiltere Premier Ligi'nin lideri Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu renklerine bağladı.

        Arsenal Kulübü, Güney Amerika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında bulunan 16 yaşındaki Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Genç futbolcuların 18 yaşına girdikten sonra Ağustos 2027'de takıma dahil olacağı belirtildi.

        Independiente del Valle altyapısında forma giyen ve 17 Yaş Altı Ekvador Milli Takımı'nda da oynayan ikiz kardeşlerden Edwin Quintero sağ kanat, Holger Quintero ise forvet arkasında görev yapıyor.

