Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Everton'ı konuk ediyor. Lig'de zirve lider Liverpool'un 6 puan gerisinde bulunan Arteta'nın öğrencileri, Everton engelini aşarak şampiyonluk yolundan kopmamak istiyor. Öte yandan Everton zorlu deplasmanda sürprize imza atarak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arsenal- Everton maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlübiyet alan Arsenal 29 puanla 3. sırada yer aldı. Öte Everton çıktığı 14 maçta 3 kez kazanırken 5 beraberlik, 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 15. sırada bulundu. Aralarında oynanan son 5 maçta ise Arsenal rakibine 4 kez üstünlük sağlarken, 1 maçta Everton'ın galibiyetiyle tamamlandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Arsenal- Everton maçı ne hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
ARSENAL- EVERTON MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal- Everton maçı 14 Aralık Cumartesi (bugün) 18.00'de oynanacak.
ARSENAL- EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadium'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.