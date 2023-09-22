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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal, Martin Odegaard'ın sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Arsenal, Martin Odegaard'ın sözleşmesini uzattı

        Arsenal, 24 yaşındaki Norveçli orta saha Martin Odegaard ile sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:52
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        Arsenal, Odegaard'ın sözleşmesini uzattı
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Norveçli Martin Odegaard ile sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Martin Odegaard, kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

        Odegaard ise yaptığı açıklamada, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim." ifadesini kullandı.

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