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'Arşın Mal Alan' opereti sahneleniyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi 2 perdelik Arşın Mal Alan operetini 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleştiriyor. Azeri Hüseyin Hacıbeyov’a ait olan eserin orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın üstleniyor

Arşın mal alan

Mersin Devlet Opera ve Balesi 2 perdelik Arşın Mal Alan operetini 23 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 20.00’da opera sahnesinde gerçekleştiriyor.

Azeri Hüseyin Hacıbeyov’a ait olan eserin orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk, rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları ve koreografisini Berna Turhan İleri yapıyor.

Dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını Barış Arslan üsleniyor.

Operetin kısa konusu ise şöyle:

Asker evlenme çağı gelmiş, hali vakti yerinde bir tüccardır. Halası Cihan ile aynı evde yaşamaktadır. O güne kadar çevresindeki evlilikler hep görücü usulüyle yapılmıştır. Ama Asker beğendiği bir kızla evlenmek, hayat arkadaşını kendisi seçmek istemektedir. Asker’ in yakın arkadaşı Süleyman kurnaz, neşeli biridir. Arkadaşının düşüncesini öğrenince ona bir yol bulabileceğini söyler. Asker, arşın malcı ( kapı kapı dolaşıp kumaş satan satıcı) kılığına girecek, bu yolla kızların arasına girip, içlerinden birini seçecektir. Kapı kapı dolaşırken Sultan Bey’in kızı Gülçehre’ ye görür görmez aşık olur ve onunla evlenmek istediğini söyler.

Eserde başlıca rolleri Melahat Yavuz (Gülçehre),Baran Taner (Asker),K. Erdem Özdemir, (Sultan Bey),Özlem Zuhal Gürgen, (Cihan),Mehmet Erkoç (Süleyman),Başak Yıldız (Asya),Erhan Kaya (Veli) ve Beste Berk Topal (Telli) paylaşıyor.

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