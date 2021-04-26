Dünya caz gününe özel belgesel 0:00 / 0:00

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Bugüne kadar 5 binin üzerinde uluslararası ve Türk caz sanatçısını ağırlayan ve caz müziğinin yeni nesillere aktarılması için bugüne kadar 773 konser, bin atölye ve yüzün üzerinde söyleşiyle 500 binin üzerinde izleyiciye ulaşan Akbank Caz Festivali'nin, 30'uncu yılına özel olarak oluşturulan albümün hazırlık sürecini içeren arşiv niteliğindeki belgesel, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Okay Temiz

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen, 'Dün, Bugün, Yarın' adını taşıyan ve Akbank Caz Festivali'nin 30'uncu yılına özel kayıtlarla; 30 özgün beste ve 80'e yakın sanatçının performansını içeren çalışma kapsamında, kayıt süreci ve sanatçı söyleşilerinden oluşan belgesel, hem geçmiş 30 yılın hem de dönemin ruhunu yansıtması bakımından önemli bir değer taşıyor.

Kamil Özler

23 farklı müzisyen ve grubun stüdyo çalışmalarının ve mini röportajların yer aldığı belgeselin çekimleri 11 - 28 Temmuz tarihleri arasında Hayyam stüdyolarında gerçekleşti.

Yönetmenliğini Umut Kebabcı'nın üstlendiği belgeselin yapımını X Film Works, yapımcılığını Uluç Keçik ve Yakup İncebay gerçekleştirdi.

Jülide Özçelik

Türkiye'de cazın gelişimini uzun yıllardır destekleyen Akbank Caz Festivali, tüm dinamiklerin değiştiği, konserlerin yapılamadığı, etkinliklerin ötelendiği pandemi döneminde Türk Cazının bulunduğu noktayı kayıt altına almak için arşiv niteliğinde bir çalışmaya imza attı. Özel kayıtlar, söyleşiler ve belgesel çekimleriyle 30 yılın röntgenini çeken Akbank Caz Festivali, pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen yaratıcılığı desteklerken Türk caz dünyasına da etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser kazandırdı.